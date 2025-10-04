Aron Sigurðarson, fyrirliði KR, segir svekkjandi að hafa ekki getað sótt þrjú stig gegn Aftureldingu þegar liðin tvö mættust í fallbaráttuslag í neðri hluta Bestu deildar karla í knattspyrnu í dag.
KR komst tvívegis yfir í leiknum, á 58. mínútu og á 94. mínútu, en Afturelding svaraði í bæði skipti og skildu liðin jöfn í 2:2 jafntefli.
„Það er mjög svekkjandi að geta ekki haldið þetta út,“ segir Aron, sem lagði upp bæði mörk Vesturbæinga í dag.
„Við komumst yfir á 94. mínútu og þeir skora í næstu sókn. Heilt yfir var þetta lokaður leikur, það var ekki mikið af færum og við eigum bara að halda þetta út eftir að hafa komist yfir í uppbótartíma með einhverjar tvær mínútur eftir á klukkunni. Við erum bara klaufar.“
Aron segir leikinn hafa verið kaflaskiptann og að munur hafi verið á spilamennsku liðsins í fyrri og seinni hálfleik.
„Í fyrri hálfleik vorum við alveg með þá fannst mér. En í síðari hálfleik erum við kannski farnir að verja forystuna full mikið. Þá erum við hættir að spila og farnir í langa bolta. Heilt yfir er þetta kannski sanngjarnt jafntefl og þetta var ekki mikið fyrir augað fannst mér. En fyrst við komumst yfir þarna í lokin eigum við að halda þetta út.“
Talsvert hefur borið á meiðslum í leikmannahópi KR í sumar og segir Aron tilfærslur í liðinu og meiðsli vafalaust hafa sett strik í reikninginn. Þó sé alls ekki hægt að kenna meiðslum og öðrum breytingum á leikmannahópnum um slæmt gengi liðsins.
„Við erum búnir að missa allt of marga menn í allt of mörg meiðsli. Menn eru kannski að koma inn í einn tvo leiki og meiðast og detta aftur út þannig að eðlilega fer takturinn kannski aðeins úr liðinu,“ segir Aron.
„Þetta eru kannski stórir póstar en mér finnst þetta kannski svolítið ódýr afsökun. Við erum með fínan hóp og menn eru búnir að vera að koma sterkir inn. En það gefur auga leið að við erum búnir að vera með allt of mörg meiðsli.“
„Það á margt eftir að gerast,“ segir Aron loks, spurður um hvernig næstu leikir horfi við KR-liðinu.
„Það eru innbyrðis leikir hjá öðrum liðum og við þurfum bara að klára okkar og sjá hvað gerist. Þetta er ennþá galopið.“
Næsti leikur Vesturbæinga, í næstsíðustu umferð Íslandsmótsins, er gegn ÍBV á Meistaravöllum sunnudaginn 19. október.