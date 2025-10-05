Það hefur verið áhugavert að fylgjast með Bestu-deildar liði KA koma sér hægt og bítandi úr slæmri stöðu og vera svo hársbreidd frá því að skila sér í efri hluta deildarinnar. Liðið leikur í neðri hlutanum og gulltryggði það sæti sitt í deildinni í dag með 1:1 jafntefli gagn Vestra á heimavelli.
Frá sigri liðsins gegn KR, sem nánast tryggði sæti liðsins í deildinni, hafa margir leikmenn slakað töluvert á og verið ólíkir sjálfum sér.
Hallgrímur Jónasson var alveg með þetta á hreinu þegar hann kom í viðtal eftir leik KA og Vestra í dag.
„Ef við byrjum á því jákvæða þá er ótrúlega gaman að sjá Jonathan spila fyrsta leikinn sinn. Hann er hörku markmaður en var svo óheppinn að slíta hásin á þriðju æfingunni sinni. Valdimar Logi var líka að fá góðan spiltíma í dag eftir að hafa spilað 90 mínútur með 2. flokki á miðvikudaginn.
Ég er líka ánægður með að liðið hafi komið til baka. Í fyrri hálfleik þá vorum við ekki góðir. Mér fannst við áhugalausir. Við vorum að búa til fullt af góðum stöðum og við skjótum ekki einu sinni á markið. Erum að reyna að gefa eitthvað til hliðar.
Mér fannst varnarvinnan vera svona 70-80%. Ég hef séð þetta nokkrum sinnum hjá KA. Þegar við erum svona þá erum við bara ekki góðir. Ég held að ástæðan sé sú að það er ekki nógu mikið undir. Ég þarf að fá betra viðhorf hjá liðinu. Það er ekki gaman að gera hlutina ekki almennilega. Þá vinnum við ekki fótboltaleiki.
Næstu tvö lið sem við mætum eru ÍA og ÍBV. Þau lið eru þannig gerð að það þýðir ekkert að mæta með hálfum huga gegn þeim. ÍA er að vinna alla leiki núna og það er alvöru viðhorf þar. Mitt hlutverk núna er að létta aðeins á hlutunum á æfingum og fá menn til að vera með 100% viðhorf á leikdegi.
Það eru tveir leikir eftir og menn sem hafa spilað minna munu fá tækifæri. Þeir sem eiga það skilið og vilja sýna sig. Þá viltu, sem þjálfari, sjá alla hina geta hlutina 100%. Það er ekkert gaman að fá tækifæri þegar sjö liðsfélagar þínir eru ekki að sinna vinnunni sinni.“
Blaðamaður gat ekki annað en tekið undir hvert orð en vildi vita meira um hvað væri að valda þessum sinnaskiptum hjá leikmönnum sem hafa verið á blússandi siglingu í hverjum leiknum á fætur öðrum. Sigur KA gegn KR fyrir tveimur vikum fór langleiðina með að tryggja sæti KA í deildinni en eftir þann leik virðist loft leka úr blöðrunni hjá KA.
„Þetta er að hluta til eðlilegt. Það skiptir máli hvað er undir þegar ungir karlmenn spila fótbolta. Það er mín vinna og okkar saman að láta ekki vera mikinn mun á viðhorfi og ákefð inni í leikjum. Það er eðlilegt að vera meira tilbúinn í bikarúrslitaleik heldur en úrslitaleik um 8. sæti í deildinni.
Það má samt ekki vera of mikill munur. Ef menn eru ekki tilbúnir að hlaupa þá kemur bara nýir menn inná. Þetta er líka vinna og það vita það allir. Mótið er búið að vera langt, við vorum í spennandi verkefnum í Evrópukeppni, menn hafa lagt mikið á sig og það hefur ýmislegt gengið á.
Það er búin að vera neikvæðni í kringum okkur og svo jákvæðni. Mér líður bara þannig að þegar við erum klárir þá erum við topp fjögur lið á Íslandi. Þegar við erum það ekki þá getum við tapað fyrir hvaða liði sem er“ sagði Hallgrímur að lokum.