Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 5.10.2025 | 9:00

„Ég var föst upp í borunni á sjálfri mér“

Bjarni Helgason
mbl.is

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

Tengdar fréttir

Dagmál

Lára Kristín Pedersen.

„Ég var búin að fara í meðferð og fá hjálp“

» Fleiri tengdar fréttir

„Mér finnst stutt síðan ég fór að láta þetta málefni mig varða,“ sagði knattspyrnukonan fyrrverandi Lára Kristín Pedersen í Dagmálum.

Lára Kristín, sem er 31 árs gömul, ákvað að leggja skóna á hilluna á dögunum eftir farsælan feril þar sem hún varð fimm sinnum Íslandsmeistari og þrívegis bikarmeistari.

Gat andað í fyrsta sinn í langan tíma

Gat andað í fyrsta sinn í langan tíma

Ekkert meira en fínt

Í kveðjufærslu Láru á samfélagsmiðlinum Instagram sagðist Lára sjá eftir því að hafa ekki nýtt rödd sína betur utan vallar og var hún spurð út í þau orð í þættinum, sem og uppgang kvennaknattspyrnunnar á síðustu árum.

Lára leggur skóna á hilluna
Frétt af mbl.is

Lára leggur skóna á hilluna

„Mér finnst erfitt að ræða árin á milli 2009 til ársins 2023, ég var föst upp í borunni á sjálfri mér,“ sagði Lára Kristín.

„Ég var bara að hugsa um það að koma sjálfri mér á framfæri sem knattspyrnukonu, ekki okkur sem knattspyrnukonum.

Á einhverjum tímapunkti fer ég að sjá ljósið og það hefur margt breyst en mér finnst líka ótrúlega margt eftir. Við erum á fínum stað en ég ætla ekki að segja neitt meira en það,“ sagði Lára Kristín meðal annars.

Viðtalið við Láru Kristínu í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.

Lára Kristín Pedersen ásamt unnustu sinni Rebekku Sverrisdóttur á góðri …
Lára Kristín Pedersen ásamt unnustu sinni Rebekku Sverrisdóttur á góðri stundu. Ljósmynd/@larakpedersen

Tengdar fréttir

Dagmál

Lára Kristín Pedersen.

„Ég var búin að fara í meðferð og fá hjálp“

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Brot á leikskóla: Ekki þótti þörf á gæsluvarðhaldi Fulltrúar Hamas og Ísrael funda í Kaíró Talning sýnir fá alvarleg slys á Höfðabakka Ferðamenn sáust pota í sel
Fleira áhugavert
Ung börn utan skóla í tvö ár: „Grafalvarleg staða“ Vikið frá störfum í kjölfar ásakana um misnotkun Brot á leikskóla: Ekki þótti þörf á gæsluvarðhaldi Sendir þjóðvarðlið til Chicago