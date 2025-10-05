Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 5.10.2025 | 20:14 | Uppfært 21:14

Langþráður sigur Breiðabliks

Ágúst Orri Þorsteinsson úr Breiðabliki með boltann gegn Fram.
Ágúst Orri Þorsteinsson úr Breiðabliki með boltann gegn Fram. mbl.is/Karítas
mbl.is

Jón Kristinn Jónsson

jonkr@mbl.is

Breiðablik og Fram áttust við í 25. umferð Bestu deildar karla í fótbolta í kvöld og lauk leiknum með 3:1 sigri Breiðabliks sem eftir leikinn er með 39 stig í 4. sætinu en Fram er í 6. sætinu með 32 stig.

Fyrri hálfleikur var hrein og bein einstefna af hálfu Blika. Viktor Freyr Sigurðsson varði. Á 4. mínútu leiksins skoraði Breiðablik þegar Kristinn Jónsson gaf boltann fyrir en Kyle McLagan varð fyrir því óláni að skora sjálfsmark. Staðan 1:0 fyrir Breiðablik.

Breiðablik fékk hvorki meira né minna en 12 hornspyrnur í fyrri hálfleik. Á 22. mínútu skoraði fyrirliðinn Höskuldur Gunnlaugsson eftir að boltinn barst til hans frá varnarmanni Fram. Skot hans utan teigs endaði í bláhorninu og staðan orðin 2:0 fyrir Breiðablik.

Áfram héldu Blikar að einoka boltann og sóttu án afláts. Fengu þeir fjöldann allan af fínum færum til að auka muninn. Það var síðan á 39. mínútu sem Fram fékk aukaspyrnu við eigin vítateig. Kenni Knak Chopart fyrirliði Fram tók spyrnuna, sendi boltann yfir allan völlinn.

Þar var Israel Garcia sem tók boltann á brjótskassann, sendi hann á Jakob Byström sem slapp í gegnum steinsofandi svörn Breiðabliks og skoraði af öryggi. Staðan orðin 2:1 og mark Fram kom þvert gegn gangi leiksins.

Þegar komið var 4 mínútur inn í uppbótartíma fyrri hálfleiks fengu Blikar aukaspyrnu utan teigs. Kristinn Jónsson tók spyrnuna og skoraði beint úr spyrnunni eftir að boltinn hafði viðkomu í varnarmanni Fram. Staðan 3:1 fyrir Breiðablik sem voru sanngjarnar hálfleikstölur.

Leikmenn Fram voru heldur betri í síðari hálfleik en þeim fyrri. Leikurinn fór talsvert úr jafnvægi strax í byrjun seinni hálfleiks þar sem bæði lið hófu að skpta mjög snemma í hálfleiknum. 

Fram sótti meira í hálfleiknum og skapaði sér nokkur góð færi en inn vildi boltinn ekki. Róbert Hauksson fékk sannkallað dauðafæri á 88 mínútu þegar skot hans var varið meistaralega af Antoni Ara Einarssyni í marki Breiðablik. 

Framarar reyndu hvað þeir gátu til að minnka muninn en það tókst ekki og fóru Blikar því með sigur af hólmi og von þeirra um sæti í Evrópukeppni á næsta ári lifir enn.

