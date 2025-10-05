Vestramenn náðu að stöðva hræðilega taphrinu í dag þegar lið þeirra gerði 1:1 jafntefli gagn KA á Akureyri. Vestri hafði tapað þremur síðustu leikjum með markatölunni 1:13.
Jón Þór Hauksson stýrði liðinu í sínum fyrsta leik og var hann spurður um helsta markmið hans í leiknum, svona fyrir utan að reyna að vinna hann.
„Meginmarkmiðið var að fá jákvætt orkustig inná völlinn. Við ætluðum að koma svolítið hátt upp á KA-liðið og verjast ofar á vellinum en Vestraliðið hefur verið að gera í undanförnum leikjum. Þannig ætluðum við að vinna okkur inn í leikinn og mér fannst það takast býsna vel. Við fáum gott mark og leiðum í hálfleik.
Það er alltaf svekkjandi þegar lið leiðir svona lengi í leik að ná ekki sigrinum. Mér fannst við alltaf þurfa að setja annað mark til þess að loka leiknum frekar en að getað læst honum hinum megin. Á endanum held ég að þetta hafi bara verið sanngjörn niðurstaða.
KA er búið að vera á skriði og var búið að vinna fimm heimaleiki í röð, hafa verið að spila vel og eru með frábært fótboltalið. Stig er enginn heimsendir fyrir okkur hér og ekki það versta í heimi að fara héðan með stig. Vissulega er svekkelsi að hafa ekki unnið.“
Vestri gerði vel stærstan hluta seinni hálfleiks að halda forskotinu og KA skapaði fá færi. Þó má segja að KA-menn hafi hrokkið í gang í lokin eftir að þeir jöfnuðu í 1:1 á 79. mínútu.
„Orkan var svolítið með KA á lokakaflanum. KA var nálægt því nokkrum sinnum að skapa sér góð færi. Við tökum það út úr þessu að það var mikil samheldni í okkar liði og liðsheildin góð. Við vorum ekki að gefa mörg færi á okkur. Náðum að stoppa slæmt gengi Vestraliðsins að undanförnu. Ég er ánægður með heilmargt í dag.“
Það er að koma hlé í deildinni núna og svo er líka að koma vetur. Hvernig verða áherslurnar hjá ykkur næstu tvær vikurnar?
„Það er hörku vinna framundan. Menn þurfa að átta sig á því að það þarf að leggja á sig mikla vinnu í þessu. Við höfum ekki stærsta hópinn. Mér fannst svona síðustu tíu mínúturnar orkan vera meiri hjá KA. Við þurfum að nota fríið vel hvað þetta varðar.“
Það eru tveir leikir eftir, einmitt gegn liðunum sem eru fyrir neðan ykkur. Þið eruð með örlögin í ykkar höndum.
„Leikurinn í dag var hörkuleikur og það er ekkert annað sem bíður en næsti leikur, sem verður líka hörkuleikur,“ sagði Jón Þór að lokum.
Næsti leikur Vestra er 19. október gegn Aftureldingu í Mosfellsbæ. Í lokaumferðinni spilar Vestri á heimavelli gegn KR-ingum.