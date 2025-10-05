Svona er þessi helvítis fótbolti

Ólafur Helgi Kristjánsson þjálfari kvennaliðs Þróttar var nokkuð brattur þrátt fyrir 4:0 tap gegn FH í 21. umferð Bestu deildarinnar í dag. Fyrir leikinn voru liðin jöfn að stigum í 2-3. sætinu en nú er FH með þriggja stiga forystu á Þrótt.
Ólafur hafði þetta að segja um helst til stórt tap í dag.
„FH-liðið spilaði frábæran leik. Þær voru virkilega góðar, grimmar og beinskeyttar. Þær náðu upp þeim leik sem þær hafa verið að sýna í sumar. Eftir fyrri hálfleikinn ætluðum við að laga nokkur atriði og því var það talsverð vatnsgusa í andlitið að fá á okkur annað markið eftir bara rúma hálfa mínútu í seinni hálfleik.
Við vorum að falla of mikið frá þeim í fyrri leiknum og bara ekki nægilega góðar varnarlega. Thelma Karen er búin að vera góð í sumar og fær það sem hún þrífst á, djúpan bolta og skorar annað markið.
Síðan var FH bara með yfirhöndina á öllum sviðum leiksins og kaffærði okkur. En þetta er svona leikur sem þjálfari er sár og svekktur yfir að tapa en það hlýtur að vera eitthvað í upplegginu hjá mér sem er þess valdandi og ég þarf að skoða.
Mér fannst mitt lið samt leggja sig fram. Þetta hefði getað farið verr ef Mollee Swift hefði ekki átt svona frábæran leik í dag. Það er samt óþarfi að láta reyna svona mikið á markvörðinn í einum leik.“
Þrátt fyrir þetta tap þá eru enn þá 6 stig í pottinum og munurinn á liðunum er bara 3 stig. FH á seinasta leik sinn gegn Breiðablik sem munu taka á móti Íslandsmeistarabikarnum eftir þann leik. Þetta er því allt opið enn þá, ekki satt?
„Jú, fyrir okkur snýst þetta bara núna um að taka þennan leik í dag og skola hann af okkur. FH var miklu betra í dag og átti sigurinn fyllilega skilið. Við megum ekki láta einn leik skilgreina heilt tímabil. Núna bara klárum við að fara yfir þennan leik og förum að undirbúa okkur fyrir þann næsta.
Það eru enn þá sömu markmið, að reyna að enda eins hátt í töflunni og hægt er. Ef það er 2. sætið þá er það frábært. Ef það er 3. sætið þá er það bara þannig og engin fýla. Svona er þessi helvítis fótbolti. Þú vinnur stundum og þú tapar stundum. Við erum búin að vinna á síðustu mínútu á móti Víkingum. Við unnum líka góðan sigur á móti Breiðabliki.
Síðan fáum við skell hérna. Þannig er bara lífið í þessum fótbolta og ég er búinn að hanga í þessu í ansi langan tíma og þetta var ekki fyrsti skellurinn og eflaust ekki sá síðasti.“
Næsti leikur er á móti Stjörnunni. Þróttur ætlar sér væntanlega að taka 3 stig út úr þeim leik, ekki satt?
„Það er fullt af hlutum sem við þurfum að gera betur. Við náðum ekki takti, ekki spilinu okkar og ógnuðum FH aldrei af neinu viti.
Við þurfum að finna okkur sjálfar aftur eftir að hafa spilað frábæra leiki undanfarið. Niðurstaðan í dag helgast líklega mest af því hvað FH-liðið var frábært í dag," sagði Ólafur Helgi í samtali við mbl.is.