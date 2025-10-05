Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 5.10.2025 | 23:50

Þetta er algjör draumur

Oliver Ekroth eftir leik.
Oliver Ekroth eftir leik.
Svíinn Oliver Ekroth var kampakátur eftir sigur Víkings úr Reykjavík á FH, 2:0, í 25. umferð Bestu deildarinnar í fótbolta í Víkinni í kvöld. Sigurinn þýðir að Víkingur er Íslandsmeistari.

„Þetta er alveg magnað. Að vinna þetta hérna heima fyrir framan þessa stuðningsmenn er draumur. Að hafa þá hérna á vellinum er mjög skemmtilegt, þetta er besta tilfinningin,“ sagði Oliver við mbl.is eftir leik en hann hefur nú tvisvar orðið Íslandsmeistari og tvisvar bikarmeistari með liðinu.

Af hverju er Víkingur Íslandsmeistari?

„Við erum besta liðið og náðum að komast á flug. Við komum saman sem hópur og erum þess vegna meistarar. 

Eftir Evrópuleikina þá settumst við niður og ræddum málin almennilega, hvað við gætum gert betur. Við fórum inn í hvern leik eins og það væri úrslitaleikur. Við vorum svolítið á eftir Valsmönnum og þurftum að setja í annan gír. Við vissum hversu góðir við getum verið og komumst á sigurgöngu.“

Oliver er fyrirliði Víkinga og mun lyfta Íslandsbikarnum í síðustu umferðinni. Hann segist þó geta beðið.  

„Að vita að við séum meistarar er nóg, það er besta tilfinningin. Við fáum bikarinn seinna. Að vera á vellinum með öllum þessum stuðningsmönnum er svo skemmtilegt. Þetta er það sem þetta snýst um.“

Á að fagna þessu í kvöld?

„Já, ég held að það hljóti að vera,“ bætti Oliver við. 

