Þrír Víkingar með sinn sjöunda titil

Þrír leikmenn Víkings unnu í kvöld sinn sjöunda stóra titil með félaginu á sjö árum þegar Víkingar tryggðu sér Íslandsmeistaratitil karla í fótbolta með sigrinum á FH.
Víkingar hafa frá árinu 2019 orðið Íslandsmeistarar þrisvar, 2021, 2023 og 2025, og bikarmeistarar fjórum sinnum, 2019, 2021, 2022 og 2023.
Þeir Erlingur Agnarsson, Nikolaj Hansen og Viktor Örlygur Andrason hafa leikið með liðinu í öll skiptin og kræktu þar með í sjöunda titilinn í kvöld.
Helgi Guðjónsson, Ingvar Jónsson, Karl Friðleifur Gunnarsson og Pablo Punyed náðu í sinn sjötta titil en þeir hafa allir leikið með liðinu frá árinu 2021. Ingvar hafði auk þess áður orðið meistari með Stjörnunni árið 2014.
Davíð Örn Atlason krækti í sinn fimmta titil. Hann varð bikarmeistari 2019 en lék hins vegar ekki með liðinu árið 2021.
Oliver Ekroth hefur nú unnið fjóra titla með Víkingum en hann kom til félagsins fyrir tímabilið 2022.
Matthías Vilhjálmsson er hins vegar langsigursælasti leikmaður Víkings. Hann vann sinn þriðja titil með félaginu en hafði áður unnið ellefu stóra titla með FH-ingum og með Rosenborg í Noregi. Matthías er þar með búinn að vinna fjórtán landsmeistara- og bikarmeistaratitla á farsælum ferli frá árinu 2005.
Sölvi Geir Ottesen vann líka sinn fjórða til en hann fékk þrjá sem leikmaður á árunum 2019 og 2021 og vann nú sinn fyrsta titil sem þjálfari.
Víkingur er Íslandsmeistari karla í áttunda skipti í sögu félagsins. Áður vann félagið meistaratitilinn árin 1920, 1924, 1981, 1982, 1991, 2021 og 2023.
Víkingar jöfnuðu með þessu metin við FH sem hefur einnig átta sinnum orðið Íslandsmeistari.
Þau fjögur félög sem hafa unnið titilinn oftar eru KR (27), Valur (23), Fram (18) og ÍA (18).