FH vann stóran sigur á Þrótti R., 4:0, í Bestu deild kvenna í fótbolta í dag. Eftir leikinn er FH í 2. sæti deildarinnar með þremur stigum meira en Þróttur sem er í 3. sætinu en aðeins tvær umferðir eru eftir.
Jónína Linnet leikmaður FH átti frábæran leik og gaf 2 stoðsendingar. Hún hafði þetta að segja spurð hvort það hafi komið henni á óvart að sigurinn hafi endað svona stór.
„Við vorum harðákveðnar í að vinna þennan leik og mættum 100% tilbúnar í svara hverju því sem Þróttur kæmi með inn í leikinn. Við vorum miklu sterkara liðið á vellinum í dag og hlutirnir gengu upp fyrir okkur sem útskýrir kannski þennan stóra sigur.“
Þú ert með tvær stoðsendingar og spilar frábærlega. Mættir þú og aðrar FH-konur fullar sjálfstrausts inn í leikinn í dag?
„Já, við gerðum það. Við vorum samt að búast við hörkuleik og auðvitað kemur það eitthvað á óvart hversu mikið betri við vorum í dag. En við erum bara stoltar af okkur fyrir þessa frammistöðu.“
Það eru tvær umferðir eftir og 6 stig í pottinum sem þýðir að FH er vissulega ekki tryggt með 2. sætið. Næsti leikur hjá ykkur er á móti Víkingum sem FH tapaði 2:1 fyrir hér á Kaplakrikavelli þann 12. september. Eru FH-konur með lausn á þeim vandamálum sem komu upp í þeim leik til að slíkt endurtaki sig ekki?
„Við stefnum að sjálfsögðu á að ná í 3 stig þar. Það er í raun einföld lausn á því að gera betur á móti þeim næsta laugardag en við gerðum síðast og það er að vera bara mættar í leikinn frá fyrstu mínútu og berjast meira en við gerðum þá,“ sagði Jónína í samtali við mbl.is.