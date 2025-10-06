FH færðist nær Evrópusæti – M-gjöfin úr þremur leikjum

FH er komið í góð mál í baráttunni um annað sæti Bestu deildar kvenna í fótbolta eftir stórsigur á Þrótti, 4:0, á heimavelli sínum í gær. FH er nú með 45 stig, þremur stigum meira en Þróttur, þegar tvær umferðir eru eftir.
Þá er markatala FH mun betri og ætti FH-ingum að nægja sigur á heimavelli gegn Víkingi í næstu umferð til að tryggja sér annað sæti og sæti í undankeppni Meistaradeildarinnar á næsta tímabili.
FH-ingar voru miklu sterkari allan leikinn og hefði sigurinn hæglega getað orðið mun stærri.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar.
Til þess að lesa hana þarftu að skrá þig inn.
Ertu ekki með notendaaðgang? Fara í nýskráningu.