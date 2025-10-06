Frá Völsungi til KA

Knattspyrnudeild KA hefur samið við Jakob Héðin Róbertsson um að leika með liðinu næstu þrjú ár. Jakob Héðinn, sem er tvítugur, kemur til KA frá uppeldisfélaginu Völsungi.
Hjá Völsungi vakti hann mikla athygli enda skoraði hann tíu mörk í 22 leikjum þegar liðið hafnaði ansi óvænt í sjöunda sæti.
Með komu sinni í KA fetar Jakob í fótspor föður síns Róberts Ragnars Skarphéðinssonar, sem lék með KA á árunum 1997-2002.
„Jakob er ákaflega spennandi leikmaður sem við trúum að muni eflast enn frekar í okkar metnaðarfulla umhverfi og klárt að hann hefur allt að bera til að verða enn ein stjarnan í KA sem kemur frá Völsungi. Við bjóðum hann hjartanlega velkominn í KA,“ sagði meðal annars í tilkynningu frá knattspyrnudeild félagsins.