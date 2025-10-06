Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 6.10.2025 | 9:12

Í þriðja sinn á fimm árum – M-gjöfin úr sex leikjum

Helgi Guðjónsson fagnar með stuðningsmönnum eftir að hafa skorað seinna …
Helgi Guðjónsson fagnar með stuðningsmönnum eftir að hafa skorað seinna mark Víkings í gærkvöld. mbl.is/Ólafur Árdal
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

Víkingur úr Reykjavík tryggði sér í gær Íslandsmeistaratitil karla í fótbolta í áttunda skipti og í þriðja sinn á fimm árum með sigri á FH, 2:0, í 25. umferð Bestu deildar karla á Víkingsvellinum. Víkingar eru með sjö stiga forskot á Val, þegar sex stig eru eftir í pottinum.

Þeir urðu meistarar 2021 og 2023 undir stjórn Arnars Gunnlaugssonar og hafa nú endurheimt titilinn á fyrsta ári Sölva Geirs Ottesen sem aðalþjálfara liðsins.

Víkingar byrjuðu af gríðarlegum krafti og sóttu nær látlaust þar til Valdimar Þór Ingimundarson skoraði á níundu mínútu. Helgi Guðjónsson innsiglaði síðan sigurinn á 84. mínútu og Víkingar fögnuðu vel og innilega.

