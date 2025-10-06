Í þriðja sinn á fimm árum – M-gjöfin úr sex leikjum

Víkingur úr Reykjavík tryggði sér í gær Íslandsmeistaratitil karla í fótbolta í áttunda skipti og í þriðja sinn á fimm árum með sigri á FH, 2:0, í 25. umferð Bestu deildar karla á Víkingsvellinum. Víkingar eru með sjö stiga forskot á Val, þegar sex stig eru eftir í pottinum.
Þeir urðu meistarar 2021 og 2023 undir stjórn Arnars Gunnlaugssonar og hafa nú endurheimt titilinn á fyrsta ári Sölva Geirs Ottesen sem aðalþjálfara liðsins.
Víkingar byrjuðu af gríðarlegum krafti og sóttu nær látlaust þar til Valdimar Þór Ingimundarson skoraði á níundu mínútu. Helgi Guðjónsson innsiglaði síðan sigurinn á 84. mínútu og Víkingar fögnuðu vel og innilega.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar.
Til þess að lesa hana þarftu að skrá þig inn.
Ertu ekki með notendaaðgang? Fara í nýskráningu.
Þú ert innskráð(ur) sem ... en ert ekki með áskrift.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar að Morgunblaðinu, rafræns aðgangs á borð við vikupassa eða séráskriftar að viðkomandi efnisflokki á mbl.is.