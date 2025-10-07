Áfall fyrir andstæðinga Íslands

Nokkrir af lykilmönnum úkraínska landsliðsins í fótbolta missa af leiknum við Ísland í undankeppni HM á Laugardalsvelli vegna meiðsla.
Oleksandr Zinchenko leikmaður Nottingham Forest var ekki valinn í hópinn vegna meiðsla og nú hefur Viktor Tsygankov hjá Girona á Spáni einnig dregið sig úr hópnum. Þá verður Oleksandr Tymchyk hjá Dynamo Kíev einnig fjarverandi vegna meiðsla.
Flautað verður til leiks gegn Úkraínu klukkan 18.45 á föstudagskvöld. Ísland leikur svo við Frakkland næstkomandi mánudagskvöld.