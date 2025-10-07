Afturelding án lykilmanna í úrslitaleiknum

Afturelding verður án þeirra Axels Óskars Andréssonar og Arons Jóhanssonar þegar liðið tekur á móti Vestra í 26. umferð Bestu deildarinnar í fótbolta að Varmá í Mosfellsbæ á sunnudaginn kemur.
Bæði Axel og Aron voru úrskurðaðir í eins leiks bann af Aga- og úrskurðarnefnd KSÍ í dag vegna uppsafnaðra áminninga en Afturelding er í 11. og næstneðsta sæti deildarinnar með 26 stig, tveimur stigum minna en Vestri sem er í tíunda sætinu.
Tapi Afturelding á sunnudaginn er liðið fallið en Mosfellingar mæta svo ÍA í lokaumferðinni á Akranesi þann 25. október.
Þá verður Aron Þórður Albertsson fjarri góðu gamni þegar lið hans KR fær ÍBV í heimsókn en hann tekur einnig út eins leiks bann vegna tíu áminninga í sumar. KR er í 12. og neðsta sæti deildarinnar með 25 stig og þarf nauðsynlega á sigri að halda til þess að eiga von um að halda sæti sínu í deildinni.
Blikinn Óli Valur Ómarsson tekur út eins leiks bann vegna fjölda gulra spjalda þegar Breiðablik fær Íslandsmeistara Víkings í heimsókn á Kópavogsvöll og þá verða Víkingarnir Daníel Hafsteinsson og Matthías Vilhjálmsson báðir í leikbanni vegna uppsafnaðra spjalda.
Markus Nakkim, leikmaður Vals, tekur svo út leikbann þegar Valur fær FH í heimsókn, vegna fjögurra áminninga í sumar.