Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 7.10.2025 | 20:20

Danskur blaðamaður hissa á svari Hansens

Nikolaj Hansen færði landa sínum óvæntar fréttir.
Nikolaj Hansen færði landa sínum óvæntar fréttir. mbl.is/Eyþór

Nikolaj Hansen átti stóran þátt í að Víkingur varð Íslandsmeistari í fótbolta í þriðja sinn á síðustu fimm árum en Víkingur tryggði titilinn með sigri á FH, 2:0, á heimavelli síðastliðinn sunnudag.

Bold í Danmörku ræddi við Hansen eftir leikinn og forvitnaðist út í framtíð framherjans. Blaðamaður danska miðilsins hélt að Hansen væri samningslaus eftir tímabilið en svo er ekki.

„Ég er reyndar ekki að verða samningslaus. Ég framlengdi samninginn um tvö ár rétt fyrir leikinn á móti Bröndby í ágúst,“ svaraði Hansen og kom blaðamanni miðilsins á óvart.

Viðtalið hélt svo áfram og Hansen lýsti yfir því að hann væri ánægður með lífið og tilveruna á Íslandi og að hann sé lítið að flýta sér aftur heim til Danmerkur.

Ég elska að vera í Víkingi
Frétt af mbl.is

Ég elska að vera í Víkingi
Miklar gleðifréttir fyrir Víkinga
Frétt af mbl.is

Miklar gleðifréttir fyrir Víkinga
mbl.is
Fleira áhugavert
Getur valdið Icelandair tjóni Þyrlan flutti tvo frá Grundarfirði á bráðamóttöku Markmiðið er að styrkja stöðu bænda Nýtt félag boðar farþegaflug til og frá Íslandi
Fleira áhugavert
Ætlar að svara ákalli kennara „Þarf að gæta þess að gera mig ekki vanhæfan“ Nýtt félag boðar farþegaflug til og frá Íslandi Þykir vont að sjá ekki betur á spilin