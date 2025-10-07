Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 7.10.2025 | 8:43 | Uppfært 9:19

Fyrir 2019 hafði Víkingur unnið sex titla á 99 árum

Kári Árnason, Gylfi Þór Sigurðsson og Sölvi Geir Ottesen. mbl.is/Karítas
Fyrir sjö árum unnu Víkingar langþráðan titil í fótboltanum á Íslandi þegar þeir urðu bikarmeistarar karla.

Félagið hafði þá þurft að bíða í 28 ár frá því það varð Íslandsmeistari árið 1991.

Árið 2019 voru komnir heim tveir þrautreyndir landsliðs- og atvinnumenn, Kári Árnason og Sölvi Geir Ottesen, með þann draum að gera eitthvað skemmtilegt á lokametrum ferilsins með uppeldisfélaginu.

Báðir höfðu þeir unnið titla sem atvinnumenn erlendis og langaði í meira. Bikarsigurinn 2019 var stór áfangi.

