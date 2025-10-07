Gylfi bestur í 25. umferðinni - lið umferðarinnar

Gylfi Þór Sigurðsson miðjumaður Víkings var besti leikmaðurinn í 25. umferð Bestu deildar karla í fótbolta að mati Morgunblaðsins.
Gylfi átti mjög góðan leik þegar Víkingar tryggðu sér Íslandsmeistaratitilinn í fyrrakvöld með sigri á FH, 2:0, og fékk tvö M í einkunn hjá Morgunblaðinu fyrir frammistöðu sína.
Hann hefur þar með fengið sjö M samtals í síðustu sjö leikjum sínum með Víkingi, jafnmörg og hann fékk í fyrstu sextán leikjum sínum á tímabilinu.
Gylfa þarf ekki að kynna ítarlega fyrir lesendum eftir farsælan feril hans erlendis með Reading, Shrewsbury, Crewe, Hoffenheim, Swansea, Tottenham og Everton.
