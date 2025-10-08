Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 8.10.2025 | 12:27

Best í 21. umferðinni – lið umferðarinnar

Andrea Rut Bjarnadóttir og Jónína Linnet í leik Breiðabliks og …
Andrea Rut Bjarnadóttir og Jónína Linnet í leik Breiðabliks og FH á síðasta tímabili. mbl.is/Arnþór

Jónína Linnet, bakvörður FH, var besti leikmaður 21. umferðar Bestu deildar kvenna í fótbolta að mati Morgunblaðsins. Jónína átti mjög góðan leik fyrir FH þegar liðið vann stórsigur gegn Þrótti úr Reykjavík, 4:0, og fór um leið langleiðina með það að tryggja sér annað sæti deildarinnar og þar með Evrópusæti.

Bakvörðurinn lagði upp tvö mörk í leiknum, fyrir Thelmu Karen Pálmadóttur á 46. mínútu og fyrir Ingibjörgu Magnúsdóttir á 70. mínútu en Jónína fékk tvö M fyrir frammistöðu sína í leiknum. 

Jónína, sem er einungis 18 ára gömul, er uppalin í Hafnarfirðin en hún lék sinn fyrsta meistaraflokksleik fyrir FH 22. apríl á síðasta ári, þá 16 ára gömul, í 1:0-sigri gegn Tindastóli á Sauðárkróki. Hún var í byrjunarliði Hafnfirðinga í leiknum en alls lék hún 21 leik með liðinu í efstu deild á síðustu leiktíð. Í ár hefur hún leikið 11 leiki með liðinu í Bestu deildinni en alls á hún að baki 32 leiki í efstu deild. Þá á hún að baki 19 leiki fyrir yngri landslið Íslands.

