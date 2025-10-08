Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 8.10.2025 | 8:43

Frábær viðbót til að stækka kvennaboltann

Agla María Albertsdóttir fyrirliði Breiðabliks er mjög spennt fyrir leiknum …
Agla María Albertsdóttir fyrirliði Breiðabliks er mjög spennt fyrir leiknum gegn serbneska liðinu Spartak á Kópavogsvelli í dag. mbl.is/Eyþór
Morgunblaðið

Kristján Gylfi Guðmundsson

kristjangg@mbl.is

Breiðablik mætir Spartak Subotica á Kópavogsvelli í dag kl. 18 í 2. umferð Evrópubikars kvenna í fótbolta. Þetta er fyrri leikurinn í einvíginu en liðin mætast aftur í Serbíu viku síðar. Sigurliðið fer áfram í 16-liða úrslit keppninnar.

Morgunblaðið ræddi við Öglu Maríu Albertsdóttur, landsliðskonu og fyrirliða Breiðabliks, í aðdraganda leiksins á blaðamannafundi á Kópavogsvelli í gær. Agla María, sem er lykilmaður í Breiðabliksliðinu, hefur skorað tíu mörk í 21 leik í Bestu deildinni í ár.

