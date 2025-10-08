Myndskeið: Lygilegar lokamínútur í Vesturbæ

KR og Afturelding skildu jöfn, 2:2, eftir ótrúlegar lokamínútur í neðri hluta Bestu deildar karla í fótbolta um síðustu helgi.
Staðan var 1:0 fyrir KR eftir mark frá Eiði Gauta Sæbjörnssyni þegar Afturelding fékk dæmda vítaspyrnu. Úr henni skoraði fyrirliðinn Aron Elí Sævarsson á 90. mínútu.
Fjörið var þá rétt að byrja því Michael Akoto skoraði með skalla á þriðju mínútu uppbótartíma og taldi sig vera að tryggja KR-ingum sigurinn.
Allt kom þó fyrir ekki þar sem Elmar Kári Enesson Cogic jafnaði metin í 2:2 tveimur mínútum síðar og þar við sat.
Mörkin úr þessum ótrúlega leik má sjá hér: