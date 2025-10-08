Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 8.10.2025 | 17:30 | Uppfært 17:50

Oliver skrifaði undir í Zagreb

Oliver Heiðarsson.
Oliver Heiðarsson. Ljósmynd/Sigfús Gunnar

Knattspyrnumaðurinn Oliver Hreiðarsson gengur formlega til liðs við Lokomotiva Zagreb í efstu deild Króatíu í janúar á næsta ári.

Þetta staðfesti hann í samtali við fótbolta.net en Oliver, sem er 24 ára gamall, hefur leikið með ÍBV í Bestu deildinni á yfirstandandi tímabili.

Hann hefur skorað þrjú mörk í 18 leikjum í Bestu deildinni í sumar en Lokomotiva Zagreb er í þriðja sæti efstu deildar Króatíu með 15 stig eftir níu umferðir.

Oliver er uppalinn hjá Þrótti úr Reykjavík en hefur einnig leikið með FH á ferlinum. Alls á hann að baki 79 leiki í efstu deild og 10 mörk.

