Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 8.10.2025 | 14:45

Þjóðin á bak við okkur

Daníel Tristan bíður spenntur eftir leikjunum við Frakkland og Úkraínu …
Daníel Tristan bíður spenntur eftir leikjunum við Frakkland og Úkraínu í undankeppni HM eftir gott fyrsta landsliðsverkefni. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Jóhann Ingi Hafþórsson
Morgunblaðið

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Daníel Tristan Guðjohnsen, 19 ára landsliðsmaður í fótbolta, hefur þrátt fyrir ungan aldur verið í stóru hlutverki hjá Malmö í Svíþjóð á tímabilinu. Malmö varð sænskur meistari á síðasta ári og er sigursælasta félag í sögu Svíþjóðar.

Yfirstandandi tímabil hefur hins vegar verið erfitt og er Malmö í sjöunda sæti með 42 stig eftir 26 umferðir, 21 stigi á eftir toppliði Mjällby eftir stóran skell gegn Sirius, 5:1, á útivelli á sunnudaginn var.

„Það eru erfiðir tímar núna og stuðningsmenn eru ekki ánægðir. Þetta er stærsta félagið í Svíþjóð og við eigum alltaf að vinna. Ég skil stuðningsmennina mjög vel,“ sagði Daníel í samtali við Morgunblaðið.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
Brotmörk Heklu gætu hafa breyst Þjóðaröryggisráð fundaði um óæskilega dróna Myndir: Rýkur upp úr jörðu við hringveginn „Held að við séum nær vaxtalækkun“
Fleira áhugavert
Alma vanhæf vegna hlutastarfs eiginmannsins Skorar á ráðherra að bjarga börnunum Leigusalar þegar haft samband við Icelandair Ísland fékk „sannarlega undanþágur“