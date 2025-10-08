Þjóðin á bak við okkur

Daníel Tristan Guðjohnsen, 19 ára landsliðsmaður í fótbolta, hefur þrátt fyrir ungan aldur verið í stóru hlutverki hjá Malmö í Svíþjóð á tímabilinu. Malmö varð sænskur meistari á síðasta ári og er sigursælasta félag í sögu Svíþjóðar.
Yfirstandandi tímabil hefur hins vegar verið erfitt og er Malmö í sjöunda sæti með 42 stig eftir 26 umferðir, 21 stigi á eftir toppliði Mjällby eftir stóran skell gegn Sirius, 5:1, á útivelli á sunnudaginn var.
„Það eru erfiðir tímar núna og stuðningsmenn eru ekki ánægðir. Þetta er stærsta félagið í Svíþjóð og við eigum alltaf að vinna. Ég skil stuðningsmennina mjög vel,“ sagði Daníel í samtali við Morgunblaðið.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar.
Til þess að lesa hana þarftu að skrá þig inn.
Ertu ekki með notendaaðgang? Fara í nýskráningu.
Þú ert innskráð(ur) sem ... en ert ekki með áskrift.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar að Morgunblaðinu, rafræns aðgangs á borð við vikupassa eða séráskriftar að viðkomandi efnisflokki á mbl.is.