„Vorum með yfirburði alls staðar á vellinum“

Berglind Björg Þorvaldsdóttir kom Blikum á bragðið í kvöld, en hún skoraði fyrsta mark Kópavogsliðsins í 4:0 sigri á serbneska liðinu Spartak Subotica í fyrri leik liðanna í 2. umferð Evrópubikars kvenna í fótbolta á Kópavogsvelli í kvöld.
Óhætt er að segja að Berglindi hafi verið kalt að leik loknum, en hún mætti í viðtal vel vafin inn í teppi.
Þetta var flottur sigur hjá ykkur í kvöld.
„Það var frábært að vinna þennan leik en mér fannst við ekkert spila besta boltann. En það var náttúrlega ömurlegt veður og mikill vindur, þannig að við gátum kannski ekki gert það sem við erum góðar í.“
Þið byrjið samt leikinn af mjög miklum krafti og komist í 2:0 strax á fyrstu tíu mínútunum.
„Já, það var mjög þægilegt, við skorum tvö mörk og við erum í rauninni með yfirburði allsstaðar á vellinum. Mér fannst þær ekkert vera að hóta neinu, en Kate Devine markvörður Breiðabliks ver eitt skot frá þeim. Fyrir utan það fannst mér þær ekki líklegar til að skora.“
Kom ykkur á óvart hvað serbneska liðið lág djúpt í byrjun leiks. Þær voru með sinn fremsta mann við miðjuboga á eigin vallarhelmingi.
„Þær voru átta í vörninni og tvær þar rétt fyrir framan. Við töluðum um það inni á vellinum og spurðum okkur að því: Hvað eigum við eiginlega að gera? En, já, þetta var mjög skrýtið.“
Í seinni hálfleik fer þetta hægt af stað hjá ykkur, en það kemur svolítið líf með skiptingum hjá ykkur.
„Já klárlega. Gott að nýta skiptingarnar. Þessar ungu komu ferskar inn á og Sunna að skora sitt fyrsta mark sem er bara frábært.“
Aðeins um seinni leikinn, þetta er ekki búið þó að staðan sé góð, eða hvað?
„Nei, alls ekki. Nú förum við út til Serbíu og spilum mögulega í aðeins betra veðri. Þær verða náttúrlega á sínum heimavelli og ég vona og trúi því að þetta verði fínasti leikur,“ sagði Berglind Björg Þorvaldsdóttir.