Auðmjúkir gagnvart þjóðinni

„Já, það er aukinn andi. Það hefur alltaf verið góður liðsandi í hópnum,“ sagði Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu, á fréttamannafundi í höfuðstöðvum KSÍ í Laugardal í dag.
Ísland fær Úkraínu í heimsókn í undankeppni HM 2026 annað kvöld og kemur sigur íslenska liðinu í ansi góða stöðu í baráttunni um annað sæti D-riðils, sem er umspilssæti.
„Nú skynja strákarnir hvað við erum auðmjúkir gagnvart því hvernig þjóðin hefur tekið við sér. Það er ekkert sjálfsagt mál að fylla völlinn tvo leiki í röð. Menn eru auðmjúkir og það eykur bara á vonir og væntingar strákanna um að standa sig vel, gera vel.
Liðsandinn hjá þeim hefur alltaf verið frábær. Nú er það að láta ljós sitt skína inni á velli, sem mér finnst hafa gengið mjög vel. Undirbúningurinn hefur gengið mjög vel,“ sagði Arnar.
„Mér finnst einhvern veginn allir vera skarpir og einbeittir. Þeir skilja mikilvægi þess hvað er í gangi. Menn eru heldur ekkert vitlausir og sjá alveg möguleikana.
Með góðum úrslitum á morgun erum við komnir í ansi vænlega stöðu. Það eru allir klárir í bátana, allir heilir og ekkert vesen á neinum,“ bætti landsliðsþjálfarinn við.
Leikur Íslands og Úkraínu hefst klukkan 18.45 annað kvöld. Uppselt er á leikinn sem og heimaleik gegn Frakklandi næstkomandi mánudagskvöld.