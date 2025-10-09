Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 9.10.2025 | 20:00

Fólkið að koma til að sjá okkur

Sævar Atli Magnússon er klár í slaginn.
Sævar Atli Magnússon er klár í slaginn. Ljósmynd/Alex Nicodim
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

„Þessir leikir leggjast rosalega vel í mig,“ sagði Sævar Atli Magnússon, sóknarmaður Brann í Noregi og íslenska landsliðsins í fótbolta, í samtali við mbl.is.

Ísland mætir Úkraínu í undankeppni HM annað kvöld og Frakklandi á mánudagskvöld. Báðir leikir fara fram á Laugardalsvelli og er uppselt á þá báða.

„Það er langt síðan það var uppselt og fyrri leikurinn er sex stiga leikur á föstudagskvöldi. Það er lítið um stórstjörnur hjá Úkraínu, svo fólkið er að koma til að sjá okkur. Það er mjög gaman.

Sævar Atli Magnússon.
Sævar Atli Magnússon. Ljósmynd/Alex Nicodim

Við munum sækja til sigurs og halda áfram að bæta okkur í því sem við höfum verið að gera vel,“ sagði Sævar.

Ísland var hársbreidd frá því að ná í eitt stig gegn Frakklandi í fyrri leiknum í París en sá leikur endaði 2:1 og var löglegt mark tekið af Íslandi í lokin.

„Frakkarnir verða pottþétt ekki með neitt vanmat því þeir vita að við erum góðir. Við eigum harma að hefna og það er auðvelt að gíra sig upp í svona stóra leiki,“ sagði Sævar Atli.

mbl.is
Fleira áhugavert
Ræddu áframhaldandi friðarumleitanir í smáatriðum Íbúar langþreyttir á ítrekuðu rafmagnsleysi Isavia kom í veg fyrir stofnun WOW 2 Rask í flugstöðinni fram á næsta vor
Fleira áhugavert
Katrín: Uppsagnir farnar að bíta í Stórt svæði á Suðurlandi rafmagnslaust Finnska sendiráðið aðstoðar Möggu Stínu Hefði verið hægt að stöðva stríðið fyrr