Fólkið að koma til að sjá okkur

„Þessir leikir leggjast rosalega vel í mig,“ sagði Sævar Atli Magnússon, sóknarmaður Brann í Noregi og íslenska landsliðsins í fótbolta, í samtali við mbl.is.
Ísland mætir Úkraínu í undankeppni HM annað kvöld og Frakklandi á mánudagskvöld. Báðir leikir fara fram á Laugardalsvelli og er uppselt á þá báða.
„Það er langt síðan það var uppselt og fyrri leikurinn er sex stiga leikur á föstudagskvöldi. Það er lítið um stórstjörnur hjá Úkraínu, svo fólkið er að koma til að sjá okkur. Það er mjög gaman.
Við munum sækja til sigurs og halda áfram að bæta okkur í því sem við höfum verið að gera vel,“ sagði Sævar.
Ísland var hársbreidd frá því að ná í eitt stig gegn Frakklandi í fyrri leiknum í París en sá leikur endaði 2:1 og var löglegt mark tekið af Íslandi í lokin.
„Frakkarnir verða pottþétt ekki með neitt vanmat því þeir vita að við erum góðir. Við eigum harma að hefna og það er auðvelt að gíra sig upp í svona stóra leiki,“ sagði Sævar Atli.