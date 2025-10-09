Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 9.10.2025 | 16:44 | Uppfært 17:28

Halldór Jón í nýtt starf hjá KSÍ

Halldór Jón Sigurðsson.
Halldór Jón Sigurðsson. mbl.is/Ólafur Árdal

Halldór Jón Sigurðsson hefur verið ráðinn þjálfari U19 ára landsliðs kvenna í fótbolta. 

Þetta tilkynnti KSÍ í dag en Halldór verður einnig aðstoðarþjálfari hjá U17 og U16 ára landsliðum kvenna. 

Halldór hóf þjálfaraferilinn árið 2011 og þjálfaði karlalið Tindastóls og Þórs. Hann tók síðan við kvennaliði Þórs/KA árið 2017. 

Halldór tók við kvennaliði Tindastóls árið 2022 og lætur af störfum eftir tímabilið en Tindastóll er þegar fallinn úr deildinni. Lokaleikur Halldórs með liðið verður gegn FHL á laugardag.

Halldór hefur einnig stýrt karlaliði Tindastóls og verið aðstoðarþjálfari.

mbl.is
Fleira áhugavert
Segist ekkert hafa vitað um aðkomu stofu eiginmannsins Íbúar langþreyttir á ítrekuðu rafmagnsleysi Allir sagðir hafa undirritað fyrsta áfangann „Innantóm orð sigrast ekki á verðbólgunni“
Fleira áhugavert
Finnska sendiráðið aðstoðar Möggu Stínu Sögulegur dagur sem gefi von um frið „Tímasetningar skipta mjög miklu máli“ Of margir nota kennsluaðferðir sem litlu skila