Í betra leikformi en í síðasta verkefni

Aron Einar á æfingu landsliðsins á Laugardalsvelli í vikunni.
Aron Einar á æfingu landsliðsins á Laugardalsvelli í vikunni. mbl.is/Eyþór
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

Aron Einar Gunnarsson, landsliðsmaður í fótbolta og fyrirliði landsliðsins til margra ára, er í mjög góðu standi en hann hefur verið í stóru hlutverki hjá Al-Gharafa í efstu deild Katar og í Meistaradeild Asíu á tímabilinu. Honum og liðinu gengur vel um þessar mundir.

„Það hefur gengið mjög vel. Við höfum byrjað tímabilið af krafti og unnið alla leiki fyrir utan eitt tap og eitt jafntefli í deildinni. Það hefur líka gengið vel í Meistaradeildinni,“ sagði Aron við Morgunblaðið. Hann er sáttur við sinn þátt í góðu gengi liðsins.

„Ég er ánægður með hvernig þetta er að þróast. Ég spila mikið af leikjum og er í góðu formi og góðu leikformi. Ég er í betra leikformi núna en í síðustu landsliðsverkefnum þar sem vantað hefur upp á leikformið. Nú hef ég verið að spila og það er munur á að vera í æfingaformi og leikformi,“ sagði Aron.

