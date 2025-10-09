Hákon Arnar Haraldsson, varafyrirliði íslenska landsliðsins í knattspyrnu og fyrirliði í síðustu tveimur verkefnum, segist hæstánægður með að fá að leiða liðið á stærsta sviðinu.
„Já, maður hefur fengið þessa spurningu nokkrum sinnum. Þetta er stærsti heiður sem maður getur fengið sem landsliðsmaður, að vera fyrirliði þjóðar sinnar,“ sagði Hákon Arnar á fréttamannafundi í dag.
Þar var hann spurður hvernig honum þætti að vera fyrirliði Íslands, sem fær Úkraínu í heimsókn á Laugardalsvöll í undankeppni HM 2026 annað kvöld.
„Ég er bara þakklátur og klár í morgundaginn, að fá að leiða strákana út. Ég er mjög spenntur og get eiginlega ekki beðið. Mig langar helst að fara að sofa og vakna á morgun. Ég get eiginlega ekki beðið,“ bætti Hákon Arnar við.
Aron Einar Gunnarsson, landsliðsfyrirliði til margra ára, er kominn aftur í landsliðshópinn og er ávallt fús að hjálpa Hákoni Arnari.
„Já, svo sannarlega. Hann er alltaf að hjálpa mér og Orra [Steini Óskarssyni landsliðsfyrirliða] þó það sé langt síðan Orri var hérna. Aron er alltaf tilbúinn að hjálpa.
Ef ég hef einhverjar spurningar þá er hann alltaf klár. Það er bara geggjað að hafa hann. Hann hjálpar manni alltaf,“ sagði Skagamaðurinn um Aron Einar.