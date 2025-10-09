Ísak Bergmann Jóhannesson hefur verið í stóru hlutverki hjá Köln í efstu deild þýska fótboltans á leiktíðinni.
Köln er nýliði í deildinni og hefur komið mörgum á óvart með því að vera í sjötta sæti með tíu stig eftir sex leiki. Ísak kom til Kölnar frá Düsseldorf í B-deildinni.
„Það eru miklu meiri gæði í leikmönnum í efstu deild en B-deildin er mjög erfið. Menn eru líkamlega sterkir í B-deildinni á meðan það er spilaður meiri fótbolti í efstu deild. Það hentar mér og það er draumur að spila í þessari deild,“ sagði Ísak við mbl.is.
En hver er lykilinn að þessu góða gengi Kölnar?
„Það er mjög erfitt að spila á móti okkur. Við hlaupum meira en langflest lið, verjumst vel og það er erfitt að spila í gegnum okkur.
Sóknarleikurinn okkar er fjölbreyttur og það eru margir leikmenn sem taka góð hlaup. Það er svolítið leiðinlegt að spila á móti okkur.“
Ísak er spenntur fyrir næsta útileik Kölnar, gegn Dortmund 25. október.
„Dortmund er næsti útileikur. Ég var á bekknum með FCK gegn Dortmund á útivelli og ég hef viljað spila þar síðan. Bayern á útivelli er líka spennandi,“ sagði hann.