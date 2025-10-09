Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 9.10.2025 | 17:50

Leiðinlegt að spila á móti okkur

Ísak Bergmann Jóhannesson á landsliðsæfingu í gær.
Ísak Bergmann Jóhannesson á landsliðsæfingu í gær. mbl.is/Eyþór
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Ísak Bergmann Jóhannesson hefur verið í stóru hlutverki hjá Köln í efstu deild þýska fótboltans á leiktíðinni.

Köln er nýliði í deildinni og hefur komið mörgum á óvart með því að vera í sjötta sæti með tíu stig eftir sex leiki. Ísak kom til Kölnar frá Düsseldorf í B-deildinni.

„Það eru miklu meiri gæði í leikmönnum í efstu deild en B-deildin er mjög erfið. Menn eru líkamlega sterkir í B-deildinni á meðan það er spilaður meiri fótbolti í efstu deild. Það hentar mér og það er draumur að spila í þessari deild,“ sagði Ísak við mbl.is.

En hver er lykilinn að þessu góða gengi Kölnar?

„Það er mjög erfitt að spila á móti okkur. Við hlaupum meira en langflest lið, verjumst vel og það er erfitt að spila í gegnum okkur.

Sóknarleikurinn okkar er fjölbreyttur og það eru margir leikmenn sem taka góð hlaup. Það er svolítið leiðinlegt að spila á móti okkur.“

Ísak er spenntur fyrir næsta útileik Kölnar, gegn Dortmund 25. október.

„Dortmund er næsti útileikur. Ég var á bekknum með FCK gegn Dortmund á útivelli og ég hef viljað spila þar síðan. Bayern á útivelli er líka spennandi,“ sagði hann.

