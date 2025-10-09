Leikmenn misstu aldrei trúna

Óskari Smára Haraldssyni þjálfara Fram fannst sitt lið vera betra í jafntefli gegn Þór/KA, 1:1, þegar hann ræddi við mbl.is eftir síðasta leik liðsins í Bestu deild kvenna í fótbolta á tímabilinu.
Fram sem er nýliði hélt sér uppi og verður áfram í Bestu deildinni á næsta ári, líkt og Þór/KA.
Óskar, æsispennandi leikur að baki. Hver eru fyrstu viðbrögð?
Bara blanda. Mér fannst við heilt yfir betri. En svona beint eftir leik þá verð ég að vera sáttur við jafntefli fyrst við björguðum svona oft eftir skothríð Þórs/KA undir lokin.
Mér fannst mitt lið spila vel og stýra leiknum. Ef við hefðum tapað þá væri ég alveg brjálaður, það var lágmark að fá eitt stig úr leiknum miðað við vinnuframlag og „attitjúd.“
Á sama tíma vil ég hrósa Þór/KA fyrir að hafa gert betur í seinni hálfleik. Við vissum að það gæti gerst en náðum ekki að glíma nógu vel við það.“
Þegar litið er yfir farinn veg, ertu sáttur við tímabilið?
Já, mjög. Ég er fyrst og fremst stoltur, það að vera nýliði í deildinni með litla sem enga reynslu í leikmannahópi í efstu deild getur verið erfitt og við fengum fullt af mótlæti í sumar. Frá sjálfum okkur, frá bara utanaðkomandi aðilum og frá innanbúðaraðilum.
Alls staðar kom mótlæti, bara meiðsli og bönn og óhöpp og ég veit ekki hvað og hvað. Og þrátt fyrir að tapa fjórum til fimm leikjum í röð þá einhvern veginn steig liðið alltaf upp fannst mér. Mér fannst leikmenn aldrei missa trúna á verkefninu sem við settum upp í sumar.
Fyrir það er ég ævinlega þakklátur leikmönnum því að þær eru sigurvegarar sumarsins að mínu mati. Þær voru algjörlega frábærar sem lið, bara sem ein heild. Að missa aldrei trúna á það að við gætum gert það sem við ætluðum að gera og þar að leiðandi erum við áfram í Bestu deild á næsta ári.“