Líður eins og við höfum tapað

FH gerði 34:34 jafnefli við Þór í úrvalsdeild karla í handbolta í kvöld en leikið var á heimavelli FH í Kaplakrika.
FH var mest 8 mörkum yfir í leiknum í síðari hálfleik en Þór náði að jafna leikinn og komast yfir þegar nokkrar sekúndur voru eftir af leiknum. FH náði þó að jafna leikinn með vítaskoti og jafntefli niðurstaðan.
Sigursteinn Arndal þjálfari FH hafði þetta að segja strax eftir leik:
„Ég er langt frá því að vera ánægður með úrslitin í ljósi þess hversu góða stöðu við vorum búnir að koma okkur í. Að mörgu leyti spiluðum við góðan leik með fullt af ungum leikmönnum. Við spiluðum ágætis vörn framan af.
Síðan síðustu 10-15 mínúturnar lendum við í mörgum brottvísunum. Margar þeirra mjög heimskulegar af okkar hálfu. Síðan eru Þórsarar líka með heilt lið af rebbum þarna sem kunna þetta allt og hafa gert þetta allt áður.
Við féllum bara á prófinu síðustu 10 mínúturnar. Hættum að gera það sem við vorum búnir að gera vel og fórum í að gera eitthvað allt annað og verra. Þar af leiðandi er ég ósáttur að við vinnum ekki þennan leik miðað við þá stöðu sem við vorum búnir að búa til.“
Mikið af brottvísunum og öðrum feilum. Getur þú lesið nánar í það sem fór úrskeiðis?
„Nú er ég ekki búinn að skoða tölfræðina ítarlega og stutt liðið frá leikslokum en tilfinningin er líka sú að við förum að tapa mörgum boltum sem við vorum ekki búnir að vera að tapa og þeir refsuðu okkur ítrekað í tómt markið sem var jú af því að við vorum með einn og tvo leikmenn út af vegna brottvísana.
En það er allt í góðu, það er í lagi að gera mistök en þú getur líka haldið áfram að spila vörn og við gerðum það ekki. Þannig að borddurinn fór algjörlega úr okkar leik síðustu 10 mínúturnar.“
Næsti leikur er á móti Selfossi á Selfossi. Er það sýnd veiði fyrir FH?
„Nei, það er ekkert gefið í því. Selfoss er með erfiðan útivöll. Þeir eru búnir að vera að spila virkilega vel og ná í góð úrslit.“
Ég þykist vita að þessi leikur verði vel greindur og farið yfir með leikmönnum hvað þarf að bæta?
„Við gerum það alltaf. En það er engin spurning að það verði gert. Liðið okkar er bara þannig saman sett að hér eru mjög margir ungir leikmenn. Við bara förum yfir þetta, reynum að læra af þessu og það eru allir drullusvekktir með þessi úrslit. En á morgun er nýr dagur og við lærum af þessu og höldum áfram að bæta okkur og stækka.
Okkur líður eins og við höfum tapað þessum leik en við breytum því ekki og þetta er niðurstaðan sem við þurfum að vinna úr. Við ætlum ekki að vorkenna okkur neitt og höldum áfram að vinna í okkar leik,“ sagði Sigursteinn í samtali við mbl.is.