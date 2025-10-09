Logi mikið stoppaður á götunni

Logi Tómasson, landsliðsmaður í fótbolta, hefur farið vel af stað með Samsunspor í Tyrklandi en hann kom til félagsins frá Stromsgodset í Noregi á dögunum.
„Þetta er búið að ganga mjög vel og þetta hefur verið skemmtileg byrjun,“ sagði Logi í samtali við mbl.is.
Tyrkneskir stuðningsmenn eru þekktir fyrir að vera sérlega háværir og ástríðufullir.
„Það hafa verið nokkrir leikir þar sem maður heyrir varla í næsta manni á vellinum. Það er skemmtilegt að spila í þessari deild,“ sagði hann.
Logi viðurkenndi að borgarbúar Samsun væru duglegir að stoppa hann á götunni.
„Það gerist frekar mikið. Það eru margir sem vita af manni því fótboltinn er stór í borginni. Stuðningsmenn þekkja leikmenn vel og vita mikið um þá,“ sagði hann.
En hver er lykillinn að þessu góða gengi hjá Loga?
„Það eru góðar aðstæður, góðir þjálfarar og góðir leikmenn sem maður er að spila með. Maður er kominn á næsta stig og þá verður maður að bæta sig sem leikmaður.“