Myndskeið: Kærkominn Blikasigur

Breiðablik vann góðan 3:1-sigur á Fram í efri hluta Bestu deildarinnar í fótbolta um síðustu helgi.
Um fyrsta sigur Blika var að ræða um langt skeið, eða í tvo og hálfan mánuð.
Kyle McLagan skoraði fyrsta mark leiksins en hann sett þá boltann í eigið net áður en Höskuldur Gunnlaugsson tvöfaldaði forystu Breiðabliks.
Jakob Byström minnkaði muninn fyrir Fram en Kristinn Jónsson tryggði svo sigurinn með marki beint úr aukaspyrnu, þar sem boltinn breytti um stefnu eftir viðkomu í varnarvegg Framara.
Mörkin úr leiknum má sjá hér: