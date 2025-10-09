„Skil ekki hvernig þeir meðtaka allar þessar upplýsingar“

„Það fer rosalega eftir styrkleika andstæðinganna hvað við þurfum að gera,“ sagði Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu, á fréttamannafundi í höfuðstöðvum KSÍ í Laugardal í dag.
Ísland mætir Úkraínu í undankeppni HM 2026 á Laugardalsvelli annað kvöld. Í 5:0-sigri á Aserbaídsjan studdist Arnar við 4-3-3 leikkerfi en varnarsinnað 4-4-2 leikkerfi í 2:1-tapi fyrir Frakklandi í París.
„Á móti Aserbaídsjan var alveg augljóst að við myndum ráða lögum og lofum. Á móti Frökkum var svolítið augljóst að við þyrftum aðeins að vera sterkari í varnarleiknum og þjást aðeins meira en við gerðum á móti Aserbaídsjan.
Á móti Úkraínu verður þetta bland í poka. Í nútímafótbolta skil ég stundum ekki alveg hvernig þeir ná að meðtaka allar þessar upplýsingar sem við erum að henda í þá. En þeir eru vanir svona hjá sínum félagsliðum,“ sagði Arnar.
„Þetta eru elítuleikmenn. Þessir leikir í dag, þetta er svo margslungið. Þetta eru mörg leikkerfi í einum leik. Þetta er ekki lengur eins og í gamla daga þar sem 4-4-2 var bara 4-4-2. Það eina sem ég get sagt er að við þurfum að vera sterkir í öllum fösum leiksins.
Þannig eru alvöru lið, þannig er alvöru fótbolti. Við sýndum það á köflum á móti Frökkum. Á móti þessum þjóðum þurfum við að vera 100 prósent klárir í taktík til að eiga möguleika. Ástæðan fyrir því að við töpuðum var sú að við vorum ekki 100 prósent.
Við vorum 90 eða 90+ eins og sást kannski í sigurmarkinu og þess háttar. Til þess að ná í 100 prósentin þurfum við fleiri leiki og vera lengur saman en við höfum ekki allan tímann í heiminum. Þetta er stutt mót núna sem klárast í nóvember. Vonandi verðum við 100 prósent á morgun,“ bætti landsliðsþjálfarinn við.