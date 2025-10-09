Spilaði þegar hann klúðraði þessum frægu vítum

Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 9.10.2025 | 20:20

Gunnar Egill Daníelsson

gunnaregill@mbl.is

Hákon Arnar Haraldsson, varafyrirliði íslenska landsliðsins í knattspyrnu, lék nýverið með félagsliði sínu Lille gegn einum af lykilmönnum Úkraínu, sem kemur í heimsókn á Laugardalsvöll í undankeppni HM 2026 annað kvöld.

„Við erum búnir að skoða helling af leikjum hjá þeim og búnir að greina þá, eins og flest lið gera,“ sagði Hákon Arnar á fréttamannafundi í höfuðstöðvum KSÍ í Laugardal í dag.

Hann skoraði sigurmarkið í fræknum 1:0-sigri franska liðsins Lille á Roma í Rómarborg í deildarkeppni Evrópudeildarinnar fyrir viku síðan. Þar vakti Artem Dovbyk, sóknarmaður Roma og Úkraínu, heimsathygli fyrir að klúðra tveimur vítaspyrnum með örstuttu millibili.

„Ég spilaði á móti Dovbyk fyrir stuttu, þegar hann klúðraði þessum frægu vítum. En hann er ógeðslega sterkur og hraður þannig að við verðum að hafa miklar og góðar gætur á honum,“ sagði Hákon Arnar um Dovbyk.

Sá er með 11 mörk í 38 A-landsleikjum fyrir Úkraínu.

