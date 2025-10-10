Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 10.10.2025 | 18:22

Annað jafntefli Íslands í undankeppni EM

Benóný Breki Andrésson var hættulegasti leikmaður Íslands í Sviss.
Benóný Breki Andrésson var hættulegasti leikmaður Íslands í Sviss. mbl.is/Birta Margrét

Íslenska U21-árs landslið karla í fótbolta gerði jafntefli við Sviss þegar liðin mættust í C-riðli undankeppni EM 2026 í Luzern í Sviss í dag.

Ísland er fjórða sæti riðilsins með tvö stig eftir þrjá leiki en Færeyjar tróna á toppnum með 9 stig eftir fjóra leiki. Sviss er í öðru sætinu með 4 stig eftir tvö leiki og Frakkar í þriðja sætinu með 3 stig eftir einn leik. 

Eistland og Lúxemborg reka lestina en Eistland er með 2 stig eftir fjóra leiki og Lúxemborg er með 1 stig eftir tvo leiki.

Besta færi fyrri hálfleiks

Leiknum lauk með markalausu jafntefli en Benóný Breki Andrésson fékk besta færi fyrri hálfleiks á 19. mínútu þegar hann slapp óvænt einn í gegn eftir mistök í vörn Sviss.

Benóný reyndi að vippa yfir Silas Huber í marki svissneska liðsins en hann hitti ekki markið og boltinn fór rétt framhjá.

Benóný lét aftur að sér kveðja á 29. mínútu eftir frábæra skyndisókn þar sem framherjinn keyrði upp allan völlinn en skot hans, úr þröngu færi, fór framhjá.

Íslenska liðið hóf síðari leikinn af krafti og setti mikla pressu á svissneska liðið, án þess þó að ná að skapa sér afgerandi marktækifæri og lokatölur því markalaust jafntefli í Sviss.

mbl.is
Fleira áhugavert
Magga Stína laus úr haldi Ísraela Gatan þrengd eftir banaslys Hver er Maria Machado? Verst að heyra öskrin
Fleira áhugavert
Machado hlýtur friðarverðlaun Nóbels Þang hreinsað af göngustígum í allan dag Of margir nota kennsluaðferðir sem litlu skila Vilja geta refsað kaupendum IPTV
Loka