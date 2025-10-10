Ekki tekið þátt í jafn skrítnum leik lengi

Sóknarmaðurinn Andri Lucas Guðjohnsen var svekktur þegar hann ræddi við mbl.is í kvöld enda nýbúinn að tapa 5:3 með íslenska landsliðinu í fótbolta gegn því úkraínska í undankeppni HM á Laugardalsvelli.
Úkraínska liðið skapaði sér ekki mörg opin færi en skoraði samt fimm mörk. Úkraína komst í 3:1, Ísland jafnaði í 3:3 en Úkraína skoraði tvö á lokakaflanum.
„Þetta var furðulegur leikur og ég hef ekki tekið þátt í jafn skrítnum leik mjög lengi. Ég er harður á því að við áttum ekki það lélegan leik að við ættum að fá á okkur fimm mörk.
Við vorum fínir á köflum en það er svo stutt á milli í þessum landsliðsbolta. Þeir skora nánast úr öllum sínum skotum og ég er svekktur,“ sagði Andri við mbl.is eftir leik og hélt áfram:
„Við ætluðum að vinna þennan leik í 3:3. Ég var tilbúinn að halda áfram að pressa á þá og svo kom þetta svekkelsi í lokin.“
Andri er ánægður með endurkomuna í seinni hálfleik en staðan í hálfleik var 3:1. Því miður dugði hún ekki til að þessu sinni.
„Við þurftum að halda haus og vera rólegir. Það tókst vel og við vitum hvað við erum góðir í fótbolta og þannig náum við að koma okkur inn í þennan leik. Á sama tíma gleymdum við okkur í smá og okkur var refsað.“
Ísland á enn ágæta möguleika á að ná öðru sæti riðilsins. Liðið er einu stigi á eftir Úkraínu og þrír leikir eru eftir, Frakkland á heimavelli og Úkraína og Aserbaídsjan á útivelli.
„Þetta verða hörkuleikir. Þetta er högg en það þýðir ekki að grafa sig í holu og fara í felur. Nú tökum við á Frökkunum og svo verðum við að vinna þessa útileiki í nóvember,“ sagði Andri.