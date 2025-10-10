Endurkoma Íslands dugði ekki í átta marka leik

Ísland mátti þola tap, 5:3, gegn Úkraínu í 3. umferð í D-riðlinum í undankeppni HM karla í fótbolta á Laugardalsvelli í kvöld.
Frakkland er í toppsæti riðilsins með níu stig, Úkraína í öðru með fjögur, Ísland í þriðja með þrjú og Aserbaídsjan rekur lestina með eitt stig.
Úkraínumenn byrjuðu betur og Ruslan Malinovskyi skoraði fyrsta markið á 14. mínútu með hnitmiðuðu skoti úr teignum eftir mikinn sprett hjá Vitaliy Mykolenko.
Íslenska liðið svaraði vel og var mikið sterkari aðilinn eftir markið. Albert Guðmundsson var nálægt því að jafna á 28. mínútu en skaut í slá af stuttu færi eftir sendingu frá Daníel Leó Grétarssyni.
Íslenska liðið hélt áfram að sækja og Mikael Egill Ellertsson jafnaði á 35. mínútu með glæsilegu einstaklingsframtaki. Hann fékk þá boltann á vinstri kantinum, lék á varnarmann og skoraði með góðu skoti úr þröngu færi.
Því miður fyrir Mikael þá átti hann sök í öðru marki Úkraínu á lokamínútu venjulegs leiktíma í fyrri hálfleik þegar hann hitti ekki boltann í teignum er hann reyndi að hreinsa. Oleksii Hutsuliak refsaði og skoraði af stuttu færi.
Nokkrum andartökum síðar kom Malinovskyi Úkraínu með 3:1 með góðu skoti utan teigs eftir slaka sendingu frá Ísaki Bergmanni Jóhannessyni og var staðan í leikhléi 3:1, sem gaf ekki rétta mynd af leiknum.
Íslenska liðið byrjaði seinni hálfleikinn af krafti og Albert Guðmundsson minnkaði muninn í 3:2 með skalla af stuttu færi á 59. mínútu eftir fyrirgjöf frá Hákoni Arnari Haraldssyni.
Ísland stýrði ferðinni eftir markið og reyndi hvað það gat á meðan úkraínska liðið reyndi hvað það gat til að halda fengnum hlut.
Það tókst ekki því Albert skoraði sitt annað mark er hann jafnaði í 3:3 á 75. mínútu með góðri afgreiðslu í teignum eftir fyrirgjöf frá varamanninum Loga Tómassyni frá vinstri og sendingu frá Andra Lucas Guðjohnsen.
Það voru hins vegar Úkraínumenn sem skoruðu næsta mark og það gerði Ivan Kaliuzhnyi á 85. mínútu með skoti utan teigs eftir að Hákon Arnar skallaði frá eftir fyrirgjöf frá hægri.
Þremur mínútum síðar kom Oleh Ocheretko Úkraínu svo aftur í tveggja marka forystu með skoti fyrir utan teigs og þar við sat.