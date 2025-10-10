Uppselt er á leiki Íslands við Úkraínu í kvöld og Frakkland á mánudagskvöld í undankeppni HM karla í fótbolta. Tæplega áratugur er síðan seldist upp á tvo heimaleiki í röð hjá íslenska liðinu.
„Það er geggjað að íslenska þjóðin sé að styðja við bakið á okkur og fylla völlinn. Við höfum ekki séð það í langan tíma,“ sagði landsliðsmaðurinn Þórir Jóhann Helgason í samtali við mbl.is.
Íslenska liðið kemur sér í afar vænlega stöðu í baráttunni um eitt af tveimur efstu sætum riðilsins með sigri á Úkraínu í kvöld.
„Við förum í leikinn til að vinna hann. Við mætum með baráttu og dugnað og það er hungur í liðinu til að skila frammistöðu,“ sagði Þórir.