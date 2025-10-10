Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 10.10.2025 | 7:00

Höfum ekki séð það í langan tíma

Þórir Jóhann Helgason er spenntur fyrir leikjunum tveimur.
Þórir Jóhann Helgason er spenntur fyrir leikjunum tveimur. Ljósmynd/Alex Nicodim
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Uppselt er á leiki Íslands við Úkraínu í kvöld og Frakkland á mánudagskvöld í undankeppni HM karla í fótbolta. Tæplega áratugur er síðan seldist upp á tvo heimaleiki í röð hjá íslenska liðinu.

„Það er geggjað að íslenska þjóðin sé að styðja við bakið á okkur og fylla völlinn. Við höfum ekki séð það í langan tíma,“ sagði landsliðsmaðurinn Þórir Jóhann Helgason í samtali við mbl.is.

Íslenska liðið kemur sér í afar vænlega stöðu í baráttunni um eitt af tveimur efstu sætum riðilsins með sigri á Úkraínu í kvöld.

„Við förum í leikinn til að vinna hann. Við mætum með baráttu og dugnað og það er hungur í liðinu til að skila frammistöðu,“ sagði Þórir.

mbl.is
Fleira áhugavert
Stórt svæði á Suðurlandi rafmagnslaust Verst að heyra öskrin Þjóðin verður fátækari Hefði verið hægt að stöðva stríðið fyrr
Fleira áhugavert
Katrín: Uppsagnir farnar að bíta í „Tímasetningar skipta mjög miklu máli“ „Innantóm orð sigrast ekki á verðbólgunni“ Þjóðin verður fátækari