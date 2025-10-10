„Við vorum klaufar,“ sagði Jón Dagur Þorsteinsson landsliðsmaður í fótbolta eftir tapið gegn Úkraínu, 5:3, í undankeppni HM á Laugardalsvelli í kvöld.
„Þeir skora nánast úr öllum sínum færum og það er erfitt að vinna leik þegar þú færð á þig fimm mörk. Mér fannst við vera með þá þegar við jöfnuðum og mér fannst við líklegri til að vinna í stöðunni 3:3,“ sagði Jón Dagur.
Staðan í hálfleik var 3:1 en Ísland jafnaði í 3:3 áður en Úkraína skoraði tvö mörk á lokakaflanum.
„Allt í einu var staðan orðin 3:1. Við komum til baka en klúðruðum því aftur. Stemningin var þung eftir leik. Við komum með sjálfstraust í leikinn og spiluðum fínt en það vantaði herslumuninn á báðum endum. Núna þurfum við að ná í stig á móti Frökkum og vinna Úkraínu úti,“ sagði Jón Dagur.