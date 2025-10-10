Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 10.10.2025 | 9:48 | Uppfært 13:03

Lausir miðar á leik kvöldsins

Fáeinir miðar á leikinn gegn Úkraínu fara í sölu í …
Fáeinir miðar á leikinn gegn Úkraínu fara í sölu í hádeginu í dag. mbl.is/Ólafur Árdal

Knattspyrnusamband Íslands hefur tilkynnt að hægt verði að kaupa miða á leik Íslands gegn Úkraínu í hádeginu í dag. Leikurinn fer fram á Laugardalsvelli klukkan 18.45 en uppselt var á leikinn, sem er liður í undankeppni HM 2026 hjá körlunum.

Í tilkynningu KSÍ segir að miðarnir sem hafi nú losnað væru fráteknir miðar sem gengið hafa til baka til sambandsins.

Síðast uppselt út af Ronaldo – núna fyrir okkur
Miðasalan hefst klukkan 12 á miðasöluvef KSÍ en hægt verður að fara í biðröð á vefnum frá og með klukkan 11.30.

Um mjög takmarkað miðaframboð er að ræða og því ráð að hafa hraðar hendur þegar miðasalan opnar á eftir. Um er að ræða miða í alla verðflokka.

Miðaverð á Ísland - Úkraína:

Svæði 1 - 9.900 kr. (50% afsláttur fyrir 16 ára og yngri)
Svæði 2 - 6.900 kr. (50% afsláttur fyrir 16 ára og yngri)
Svæði 3 - 3.500 kr. (50% afsláttur fyrir 16 ára og yngri)

