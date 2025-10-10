„Munum leggja allt í sölurnar“

Íslenska karlalandsliðið í fótbolta ætlar að leggja allt í sölurnar til þess að knýja fram sigur í kvöld þegar liðið mætir Úkraínu í 3. umferð D-riðils undankeppni HM 2026 á Laugardalsvelli klukkan 18:45.
Þetta tilkynnti Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska liðsins, á blaðamannafundi í höfuðstöðvum KSÍ í Laugardal í gær en Ísland er í öðru sæti riðilsins með 3 stig á meðan Úkraína er í þriðja sætinu með eitt stig. Frakkland trónir á toppnum með 6 stig eða fullt hús stiga en Aserbaísjan er í neðsta sætinu með 1 stig.
Íslenska liðið hóf undankeppnina á stórsigri gegn Aserbaísjan, 5:0, á Laugardalsvelli en tapaði svo naumlega fyrir Frakklandi, 2:1, í París í Frakklandi í 2. umferðinni í septemberglugganum.
