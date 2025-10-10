Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 10.10.2025 | 22:45 | Uppfært 23:01

Þeir refsa okkur illa

Sævar Atli Magnússon með boltann í kvöld.
Sævar Atli Magnússon með boltann í kvöld. mbl.is/Birta Margrét
„Þetta er gífurlega svekkjandi,“ sagði Sævar Atli Magnússon landsliðsmaður í fótbolta við mbl.is eftir tap gegn Úkraínu, 5:3, í undankeppni HM á Laugardalsvelli í kvöld.

„Það er skrítið að þessi leikur endaði 5:3 því mér fannst hann frekar lokaður. Við leikgreinum þennan leik og verðum betri. Þeir refsa okkur illa og mörkin sem þeir skoruðu voru í háum gæðaflokki.

Mér leið vel í leiknum. Við héldum áfram því sem við vorum að gera eftir markið þeirra. Við jöfnum og hefðum mátt vera skynsamari og fara með 1:1 í hálfleikinn. Það var svo virkilega sterkt hvernig við komum til baka,“ sagði Sævar.

Sævar Atli svekktur með liðsfélögum sínum í kvöld.
Sævar Atli svekktur með liðsfélögum sínum í kvöld. mbl.is/Birta Margrét

En hvernig fór íslenska liðið að því að jafna í 3:3 þegar staðan var orðin erfið?

„Í hálfleik töluðum við um að halda áfram að gera það sem við vorum að gera vel og komast í stöður til að gefa fyrirgjafir. Við vorum að opna þá og skoruðum annað og þriðja markið eftir fyrirgjafir.“

Sævar var í byrjunarliði landsliðsins í mótsleik í annað sinn og í fyrsta sinn á heimavelli.

„Þetta var allt í lagi. Ég reyndi að sýna kraft og það gekk ágætlega en ég hefði viljað komast í færi og skapa meira. Annars var þetta bara allt í lagi.“

Ísland leikur við Frakkland á mánudagskvöld og á síðan eftir útileiki við Úkraínu og Aserbaídsjan.

„Við eigum þrjá leiki eftir og þurfum sex stig. Það er klárlega hægt. Við gerum allt sem við getum til að ná úrslitum á móti Frökkunum,“ sagði hann

