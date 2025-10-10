Þór/KA tryggði sjöunda sætið – M-gjöfin

Þór/KA tryggði sér í gærkvöldi sjöunda sæti Bestu deildar kvenna í fótbolta, efsta sæti neðri hlutans, er liðið gerði jafntefli við Fram, 1:1, í lokaumferð neðri hlutans.
Þór/KA endar með 28 stig og Fram 26.
Lily Farkas kom Fram yfir í fyrri hálfleik áður en Karen María Sigurgeirsdóttir jafnaði metin fyrir Þór/KA í síðari hálfleik.
Þór/KA – Fram 1:1
0:1 Lily Farkas 35.
1:1 Karen María Sigurgeirsdóttir 58.
M
Karen María Sigurgeirsdóttir (Þór/KA)
Hulda Ósk Jónsdóttir (Þór/KA)
Lily Farkas (Fram)
Una Rós Unnarsdóttir (Fram)
Dominique Bond-Flasza (Fram)
Alda Ólafsdóttir (Fram)
