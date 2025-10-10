Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 10.10.2025 | 10:42

Þór/KA tryggði sjöunda sætið – M-gjöfin

Hulda Ósk Jónsdóttir og Alda Ólafsdóttir eigast við í Boganum …
Hulda Ósk Jónsdóttir og Alda Ólafsdóttir eigast við í Boganum í gær. Ljósmynd/Egill Bjarni

Þór/KA tryggði sér í gærkvöldi sjöunda sæti Bestu deildar kvenna í fótbolta, efsta sæti neðri hlutans, er liðið gerði jafntefli við Fram, 1:1, í lokaumferð neðri hlutans.

Þór/KA endar með 28 stig og Fram 26.

Lily Farkas kom Fram yfir í fyrri hálfleik áður en Karen María Sigurgeirsdóttir jafnaði metin fyrir Þór/KA í síðari hálfleik.

Þór/KA – Fram 1:1

0:1 Lily Farkas 35.
1:1 Karen María Sigurgeirsdóttir 58.

M

Karen María Sigurgeirsdóttir (Þór/KA)
Hulda Ósk Jónsdóttir (Þór/KA)
Lily Farkas (Fram)
Una Rós Unnarsdóttir (Fram)
Dominique Bond-Flasza (Fram)
Alda Ólafsdóttir (Fram)

