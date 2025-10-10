Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 10.10.2025 | 17:22 | Uppfært 18:22

Tvær breytingar á byrjunarliði Íslands

Albert Guðmundsson og Mikael Egill Ellertsson eru báðir í byrjunarliðinu.
Albert Guðmundsson og Mikael Egill Ellertsson eru báðir í byrjunarliðinu. mbl.is/Eyþór

Ísland mætir Úkraínu í undankeppni HM karla í fótbolta á Laugardalsvelli klukkan 18.45. Byrjunarlið Íslands hefur verið gert opinbert og gerir Arnar Gunnlaugsson tvær breytingar frá síðasta leik gegn Frakklandi. 

Ísland – Úkraína, staðan er 0:0
Frétt af mbl.is

Ísland – Úkraína, staðan er 0:0

Albert Guðmundsson snýr aftur eftir meiðsli og kemur inn fyrir Daníel Tristan Guðjohnsen og Sævar Atli Magnússon kemur inn fyrir Mikael Anderson. Andri Fannar Baldursson er utan hóps í dag.

Byrjunarlið Íslands:

Mark: Elías Rafn Ólafsson.

Vörn: Guðlaugur Victor Pálsson, Sverrir Ingi Ingason, Daníel Leó Grétarsson, Mikael Egill Ellertsson.

Miðja: Albert Guðmundsson, Ísak Bergmann Jóhannesson, Hákon Arnar Haraldsson.

Sókn: Sævar Atli Magnússon, Andri Lucas Guðjohnsen, Jón Dagur Þorsteinsson.

mbl.is
Fleira áhugavert
Stefnan glæpur gegn mannkyninu Vilja geta refsað kaupendum IPTV Ræddu áframhaldandi friðarumleitanir í smáatriðum „Tímasetningar skipta mjög miklu máli“
Fleira áhugavert
Áhætta á brúnni verði metin Eru að tala um allt önnur göng Machado hlýtur friðarverðlaun Nóbels Verst að heyra öskrin
Loka