Vantaði ákveðna yfirvegun og ró

Ísak Bergmann og Sverrir Ingi í leiknum í kvöld.
Ásta Hind Ómarsdóttir

„Þetta er virkilega svekkjandi. Við vorum með yfirburði stóran part leiksins en það er erfitt að vinna fótboltaleiki þegar þú færð fimm mörk á þig,“ sagði Sverrir Ingi Ingason leikmaður íslenska karlalandsliðsins í fótbolta eftir 5:3-tap gegn Úkraínu á heimavelli í undankeppni HM.

„Þetta er virkilega svekkjandi niðurstaða miðað við hvernig leikurinn var í dag og bara ótrúlegt að við sitjum eftir í þessari stöðu að tapa 5:3 miðað við hvernig leikurinn var.

Þetta voru ódýr mörk, mikið af þeim. Mikið af þeim „transitional” mörk þar sem við erum að tapa boltanum á hættulegum stöðum sem er klárlega eitthvað sem við þurfum að bæta og kíkja á en það er partur af því hvernig við viljum spila fótbolta.

Við erum að sækja á mörgum mönnum og auðvitað gefur það liðum tækifæri á skyndisóknum en það sem situr mest í manni er að vera kominn til baka í leikinn í stöðuna 3:3 og ná ekki að sjá leikinn út og í versta falli gera jafntefli. Þó að þú vinnir ekki því við erum að keppast við Úkraínu um annað sætið í riðlinum og það munar miklu þegar annað liðið tekur þrjú og hitt núll," sagði Sverrir í viðtali við mbl.is eftir leikinn.

„Kannski var þetta reynsluleysi, kannski vantaði ákveðna yfirvegun og ró í liðið á þeim augnablikum en okkur leið á vellinum eins og að augnablikið væri með okkur og að við myndum skora fjórða markið og vinna leikinn, en þetta var bara virkilega svekkjandi.“

Kannski einbeitingarleysi eða reynsluleysi

Ísland mætir Frakklandi á mánudaginn næstkomandi og það er nóg af hlutum sem íslenska liðið þarf að fara yfir.

„Við þurfum að fara yfir hvað gerist, sérstaklega í mörkunum sem við fáum á okkur. Auðvitað verða leikmennirnir mögulega öðruvísi á móti Frökkunum en í dag.

Þetta var kannski einbeitingarleysi eða reynsluleysi og svo verðum við að fá yfirvegun á réttum augnablikum í leiknum og hugsa „ókei núna er kannski móment sem við þurfum að verjast djúpt á vellinum og kannski þjást aðeins“ en í því augnabliki, þangað til við komumst aftur inn í leikinn, en eiginlega í hvert sinn sem það gerist þá fáum við bara mark á okkur og það er það sem er mest svekkjandi.“

Ísland er núna í þriðja sæti í riðlinum.

„Auðvitað setjum við okkur í þessa stöðu og við þurfum a.m.k. að sækja sex stig í viðbót úr næstu þremur leikjum til þess að eiga séns.

Það er virkilega erfiður leikur á mánudaginn en við þurfum að tjasla okkur saman og gera það sem við getum til þess að reyna að ná í úrslit á mánudaginn

Við skuldum okkur sjálfum það að fá eitthvað meira úr leiknum á mánudaginn en í dag.“

