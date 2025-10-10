Vinna Úkraínu og stríða Frakklandi

Logi Tómasson, landsliðsmaður í fótbolta, er spenntur fyrir leikjunum við Úkraínu og Frakkland í undankeppni HM.
Leikið er við Úkraínu á Laugardalsvelli klukkan 18.45 og Frakkland á mánudagskvöld á sama stað, einnig klukkan 18.45. Uppselt er á báða leiki.
„Ég er spenntur. Það er spennandi að mæta Úkraínu í þessari baráttu um annað sætið. Við teljum okkur geta unnið Úkraínu og strítt Frökkunum heima.
Það er skýrt markmið að fá allavega þrjú stig, helst fjögur, fyrir framan fullan völl,“ sagði Logi.