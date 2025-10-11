„Fannst við allavega eiga skilið stig“

Anna María Baldursdóttir, fyrirliði Stjörnunnar, var að vonum svekkt eftir 1:0 tap liðsins gegn Þrótti í næstsíðustu umferð efri hluta Bestu deildar kvenna í knattspyrnu í dag.
Þróttur skoraði eina mark leiksins í fyrri hálfleik, en Stjarnan fékk fjölmörg færi til þess að jafna metin, sérstaklega í seinni hálfleik.
Aðspurð segir Annar María Sjörnukonur hafa viljað fá meira út úr leiknum miðað við hvernig hann spilaðist. Stjörnukonur fengu fjölda færa og brenndi Úlfa Dís Kreye af vítaspyrnu á 58. mínútu eftir að brotið var á henni í vítateig gestanna.
„Við fáum víti í leiknum og náum alveg að skapa eitthvað, en þetta er svolítið svona skák leikur á móti Þrótti alltaf. Þetta eru skemmtilegir leikir,“ segir Anna María.
„Við vorum kannski ekkert spes í fyrri hálfleik, en svo náðum við að rífa okkur upp í seinni og mér fannst við alveg ná að spila, færa boltann á milli og koma okkur í góðar stöður. Þó við höfum kannski ekki alveg náð að opna þær fannst mér við allavega eiga skilið stig úr þessum leik.“
Anna María segir að Stjörnukonur muni halda uppteknum hætti í síðasta leik mótsins, en liðið mætir Víkingi í síðasta leik Íslandsmótsins laugardaginn 18. október. Liðið situr í fjórða sæti deildarinnar og gerir því ekki tilkall til Evrópusætis í ár.
„Alla þessa úrslitakeppni höfum við í rauninni ekki verið að spila upp á neitt sérstakt nema bara fjórða sætið og halda því. Þannig að það er markmiðið,“ sagði Anna María Baldursdóttir.