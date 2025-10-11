Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 11.10.2025 | 14:27

FH - Víkingur R., staðan er 1:0

Maya Hansen og Bergþóra Sól Ásmundsdóttir eigast við í leik …
Maya Hansen og Bergþóra Sól Ásmundsdóttir eigast við í leik liðanna í síðasta mánuði. mbl.is/Birta Margrét
Jón Kristinn Jónsson

jonkr@mbl.is

FH tekur á móti Víkingi úr Reykjavík í 22. umferð efri hluta Bestu deildar kvenna í fótbolta í Kaplakrika klukkan 14.

FH er í öðru sæti með 45 stig og Víkingur er í fimmta sæti með 28.

Mbl.is er í Kaplakrika og fylgist með gangi mála í beinni textalýsingu.

Valur 1:0 Breiðablik opna
13. mín. Fanndís Friðriksdóttir (Valur) skorar 1:0 - Valskonur eru komnar yfir! Elísa með sprett upp hægri kantinn og fyrirgjöf og Karitas misreiknar sig eitthvað sem gefur Fanndísi tækifæri á að tækla boltann í netið af stuttu færi.
Stjarnan 0:1 Þróttur R. opna
21. mín. Kayla Rollins (Þróttur R.) skorar 0:1 - ÞRÓTTARAR SKORA ÚR HORNI! Fínn bolti inn í teig sem Bridgette blakar burt. Þá hefst skallatennis inni í teig sem endar með því að Kayla stangar hann inn í þaknetið!
Tindastóll 0:0 FHL opna
Engir atburðir skráðir enn

Leiklýsing

FH 1:0 Víkingur R. opna loka
30. mín. Kristín Erla Ó Johnson (Víkingur R.) á skot sem er varið Macy ver glæsilega í horn.
