FH - Víkingur R., staðan er 1:0

FH tekur á móti Víkingi úr Reykjavík í 22. umferð efri hluta Bestu deildar kvenna í fótbolta í Kaplakrika klukkan 14.
FH er í öðru sæti með 45 stig og Víkingur er í fimmta sæti með 28.
Mbl.is er í Kaplakrika og fylgist með gangi mála í beinni textalýsingu.
|Valur
|1:0
|Breiðablik
|1:0 - Valskonur eru komnar yfir! Elísa með sprett upp hægri kantinn og fyrirgjöf og Karitas misreiknar sig eitthvað sem gefur Fanndísi tækifæri á að tækla boltann í netið af stuttu færi.Fanndís Friðriksdóttir (Valur) skorar
|Stjarnan
|0:1
|Þróttur R.
|0:1 - ÞRÓTTARAR SKORA ÚR HORNI! Fínn bolti inn í teig sem Bridgette blakar burt. Þá hefst skallatennis inni í teig sem endar með því að Kayla stangar hann inn í þaknetið!Kayla Rollins (Þróttur R.) skorar