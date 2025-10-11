Hæsti stigafjöldi Þróttar frá upphafi

Mollee Swift, markvörður Þróttar, átti frábæran leik þegar liðið vann Stjörnuna 1:0 í efri hluta Bestu deildar kvenna í knattspyrnu í dag.
Swift, sem varði meðal annars víti í leiknum, segir frammistöðu liðsins í sumar líklega hafa farið fram úr væntingum margra.
„Það er í rauninni langt síðan við höfum skorað svona lítið í leik,“ segir Swift. „Ég er stolt af stelpunum vegna þess að síðasti leikur var erfiður og mér fannst við ekki sýna okkar rétta andlit, þannig að það var mjög gott að ná sigri í dag.“
Þórður Þorsteinn Þórðarson, dómari leiksins, dæmdi mark af Þrótti undir lok fyrri hálfleiks þegar hann taldi Þróttara hafa brotið á varnarmanni Stjörnunnar í aðdraganda hornspyrnu sem Katie Cousins skallaði í netið. Swift segir ekkert annað í boði en að treysta því að dómarinn hafi haft rétt fyrir sér.
„Þegar öllu er á botninn hvolft erum við alltaf að fara að berjast um alla bolta í loftinu og ef hann dæmir á eitthvað þá er það bara eins og það er. En færið var gott og það að við höfum komið boltanum í markið og búið þetta færi til segir helling.“
Loks segist Swift vera hæstánægð með frammistöðu liðsins á tímabilinu, sem hafi eflaust farið fram úr væntingum margra. Þróttur er í þriðja sæti og mun enda þar þegar mótinu lýkur í næstu viku, óháð öllum öðrum úrslitum. Það liggur því ljóst fyrir að Þróttur nær ekki Evrópusæti á næsta ári.
„Ég held að það að einblína á hvort við höfum náð Evrópusæti dragi svolítið úr hvað við höfum í raun náð miklum árangri í sumar. Við erum með flest stig sem klúbburinn hefur nokkurn tímann fengið í þessari deild og það erum við sem komum okkur á þann stað.
Ég held að það hafi ekkert allir verið að veðja á það að við myndum standa okkur svona vel í sumar þannig að ég er stolt af stelpunum. Þetta hefur verið frábær upplifun og þriðja sætið er ótrúlegur árangur,“ sagði Mollee Swift.